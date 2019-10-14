Адыгейский сыр портится быстро, следовательно если ты не рассчитал покупку – стоит подумать, что приготовить из чуть подкисшего сыра.

- Сыр хорошо сочетается с зеленью, макаронами, фруктами и овощами. Его можно пожарить на сковороде в сливочном масле – нарежь нетолстыми пластами сыр, приправь любимыми приправами или пряностями и выложи на сковороду.

- Любит сыр и панировку из яйца и сухарей. Такой сыр будет вкусным в теплом виде, с корочкой снаружи, но мягкий и нежный внутри.

- Можешь использовать сыр в качестве начинки для вареников, приправь травами и поклади сыр в тесто.

- Используй сыр как основу для соуса – измельчи со сметаной и приправами в блендере.

- Добавь адыгейский сыр к творогу и приготовь сырники – они будут суше и пышнее.

- Сыр можно использовать в качестве фарша в мясные рулеты или мясо птицы.

- Используй адыгейский сыр как начинку для пирога или как основу для нежного сладкого чизкейка.

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