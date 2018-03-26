Пробу Манту (место введения под кожу туберкулина для выявления специфического иммунного ответа и диагностики туберкулеза) можно мочить, главное — не повредить ее механически, напомнила в пятницу главный фтизиатр России Ирина Васильева. Об этом было известно всегда, но родителям детей, и самим детям, которым делают пробу, обычно запрещают контакт места введения пробы с водой до измерения папулы через 2−3 дня после инъекции.

Возможно, давно ставшее мемом наставление «не мочить манту» связано с тем, что обычно намокшее место вытирают; если так проделать с местом введения туберкулина, дополнительное раздражение кожи может исказить результаты диагностики. Папула диаметром больше 10 мм говорит о наличии риска заражения туберкулезом, больше 15 мм — почти наверняка свидетельствует о болезни. Возможно также, что традиция держать пробу Манту в сухости восходит к тем временам, когда коктейль из антител не вводили под кожу с помощью иглы, а наносили на слегка расцарапанную кожу. В этом случае контакт с водой действительно мог усилить покраснение и припухлость.

Замминистр здравоохранения Татьяна Яковлева отметила, что в прошлом году в России было зарегистрировано 70 тысяч случаев заболевания туберкулезом. Обязательная проба Манту позволила значительно снизить смертность от туберкулеза между дошколят и школьников в Советском Союзе. Сейчас существует альтернатива Манту — диаскинтест, проба, показывающая наличие в организме активной и делящейся микобактерии туберкулеза. Подробно и понятно о том, почему проба Манту все-таки незаменима, безвредна и очень нужна, можно почитать в интервью детского фтизиатра Владимира Готовцева порталу НЕН.

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