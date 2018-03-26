Как сообщила представитель пресс-службы суда, иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело.

«Сегодня главный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска», — сообщила она.

Таким образом, решение Верховного Суда в данном деле является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Отметим, 30 ноября 2017 года в суд подала иск жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь. Она просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки.

Обращение обоснованно тем, что женщина из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

15 февраля главный Суд открыл производство по данному образцовому делу, так как получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек.

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