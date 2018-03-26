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|ID-карточки должны будут сделать все украинцы, независимо от религиозных предубеждений
|26.03.2018 18:01
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Как сообщила представитель пресс-службы суда, иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело.
«Сегодня главный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска», — сообщила она.
Таким образом, решение Верховного Суда в данном деле является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.
Отметим, 30 ноября 2017 года в суд подала иск жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь. Она просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки.
Обращение обоснованно тем, что женщина из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.
15 февраля главный Суд открыл производство по данному образцовому делу, так как получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек.
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