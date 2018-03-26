«Я не сомневаюсь в том, что это рукотворная пирамида. Она несколько странно выглядит. Причина в том, что она еще не вся растаяла. Практически еще наполовину подо льдом. Но обратите внимание, какая она огромная. По сравнению с ней, знаменитые египетские пирамиды в Гизе просто лилипуты», — пишет блогер.

Эта находка доказывает, что Антарктиду когда-то заселяли люди.

Кроме того, с помощью карт Google нашли много загадочных объектов. Среди таких огромная лестница и участок бетонной дороги с мостом.

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