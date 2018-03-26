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|США выгоняет российских дипломатов и закрывает генконсульство России в Сиэтле
|26.03.2018 19:29
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Об этом сообщается в заявлении Белого дома.
Высылке подлежат 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На то, чтобы покинуть Соединенные Штаты, им дается одна неделя. Кроме того будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле.
Источник Reuters в администрации Белого дома указал, что 12 высылаемых сотрудников российского представительства при ООН, по версии Вашингтона, были причастны к деятельности российских разведывательных служб. Представитель администрации заявил, что все они злоупотребляли своими дипломатическими привилегиями.
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