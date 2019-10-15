Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева y Facebook.

"По данному факту (незаконной достройки на доме в центре столицы - ред.) следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в полицию Шевченковского района поступило сообщение, что на крыше дома, расположенном на улице Софиевская, сооружается незаконная достройка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, чтобы проверить информацию.

"Когда правоохранители прибыли на вызов, ремонтные работы сразу прекратились", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают владельца незаконного объекта.

Санкция статьи 356 УК предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до трех месяцев.

Как сообщалось, на доме на улице Софиевская, в центре Киева, появилась пристройка.

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