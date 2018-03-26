Захарова не сдержала эмоций, говоря об акции Запада с выдворением шпионов РФ.

Стоит отметить, что 22 страны мира 26 марта в едином порыве объявили о высылке российских дипломатов в ответ на применение в британском Солсбери химического оружия РФ — яда “Новичок”. Среди них оказались США, Украина, Швеция, Польша, Канада, Албания и прочие. Захарова, оправдываясь перед россиянами за это, попыталась представить акцию Запада как “тотальную и нескрываемую русофобскую кампанию”.

Она также объяснила массовость явления некой “пресловутой еэсовской солидарностью”, забыв упомянуть, что к акции присоединились не только страны ЕС.

Не обошлось без традиционных угроз. Так, Захарова пообещала “ответ” каждой стране на высылку дипломатов и закрытие генконсульства РФ в США.

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