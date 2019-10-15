Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

15 октября в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных, кое-где в восточных областях и в Карпатах туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 5-10°, на побережье Черного моря до 13°; днем в Украине 19-24°.

В Киеве 15 октября также ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°. По области температура ночью 5-10°, днем 19-24°.

16-17 октября — снова небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 5-10°; днем 18-23°.

16-17 октября в Киеве прогнозируют ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 5-10°; днем 18-23°.

18-19 октября синоптики также прогнозируют сухую погоду. Температура ночью 4-9°; днем 14-20°, на Закарпатье до 22°.

18-19 октября температура в столице ожидается ночью 4-9°, днем 14-19°.

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