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На Кавказе ученые обнаружили череп неизвестного существа (фото)
26.03.2018 23:57
На Кавказе ученые обнаружили череп неизвестного существа (фото) Российские археологи обнаружили несколько черепов и ящик с эмблемой "Аненербе" в горах Адыгеи. Изучив артефакты, ученые выдвинули разные версии их происхождения.

Палеозоолог Алексей Бондарев считает, что древние останки принадлежат туру, кавказскому горному козлу.

В свою очередь, мифологи утверждают, что останки принадлежат анунаку, шумерскому божеству, чье имя значит «пришедший с небес».

Приверженцы паранормальной теории указали на отверстие толщиной в палец в нижней челюсти кости головы, откуда начинается позвоночник. По их мнению, такое строение тела говорит о том, что существо передвигалось на двух конечностях.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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