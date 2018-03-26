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|На Кавказе ученые обнаружили череп неизвестного существа (фото)
|26.03.2018 23:57
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Палеозоолог Алексей Бондарев считает, что древние останки принадлежат туру, кавказскому горному козлу.
В свою очередь, мифологи утверждают, что останки принадлежат анунаку, шумерскому божеству, чье имя значит «пришедший с небес».
Приверженцы паранормальной теории указали на отверстие толщиной
в палец в нижней челюсти кости головы, откуда начинается
позвоночник. По их мнению, такое строение тела говорит о том, что
существо передвигалось на двух конечностях.
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