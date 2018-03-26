Палеозоолог Алексей Бондарев считает, что древние останки принадлежат туру, кавказскому горному козлу.

В свою очередь, мифологи утверждают, что останки принадлежат анунаку, шумерскому божеству, чье имя значит «пришедший с небес».

Приверженцы паранормальной теории указали на отверстие толщиной в палец в нижней челюсти кости головы, откуда начинается позвоночник. По их мнению, такое строение тела говорит о том, что существо передвигалось на двух конечностях.





Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира