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Супруга свергнутого президента Зимбабве подозревается в контрабанде слоновой кости
27.03.2018 06:16
Супруга свергнутого президента Зимбабве подозревается в контрабанде слоновой кости Полиция в Зимбабве заявляет, что расследует дело о предполагаемой контрабанде слоновой кости, связанную с женой бывшего лидера Роберта Мугабе.

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Пресс-секретарь полиции Черити Чарамба сообщает, что расследование было открыто после того, как осведомитель представил информацию.

Чарамба говорит, что обвинения никому не были предъявлены, и что следователи надеются установить «точную роль» Грейс Мугабе, чьи политические амбиции усилили национальное недовольство, которое привело к военному захвату и отставке ее 94-летнего мужа в ноябре.

Тинаше Фараво, представитель зимбабвийской дикой природы, говорит, что документы по этому делу были предоставлены полиции. Фараво говорит, что Грейс Мугабе и старшие сотрудники ее персонала якобы заставили чиновников подписывать разрешения на экспорт предметов из слоновой кости без необходимой процедуры.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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