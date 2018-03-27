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|Супруга свергнутого президента Зимбабве подозревается в контрабанде слоновой кости
|27.03.2018 06:16
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Пресс-секретарь полиции Черити Чарамба сообщает, что расследование было открыто после того, как осведомитель представил информацию.
Чарамба говорит, что обвинения никому не были предъявлены, и что следователи надеются установить «точную роль» Грейс Мугабе, чьи политические амбиции усилили национальное недовольство, которое привело к военному захвату и отставке ее 94-летнего мужа в ноябре.
Тинаше Фараво, представитель зимбабвийской дикой природы, говорит, что документы по этому делу были предоставлены полиции. Фараво говорит, что Грейс Мугабе и старшие сотрудники ее персонала якобы заставили чиновников подписывать разрешения на экспорт предметов из слоновой кости без необходимой процедуры.
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