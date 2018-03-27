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|В Индии сняли на видео слона, который «курит»
|27.03.2018 06:40
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Общество охраны природы Индии запечатлело на видео слона, который выпускает дым. Изо рта животного действительно вырываются бело-серые клубы.
Заместитель директора Общества охраны природы Индии Винарий Кумар отснял видеоролик в Национальном парке Нагарахол.
Ученые заинтересовались таким нетипичным поведением слона. Биолог Варун Госвами, который изучает слонов, предположил, что животное поедает древесный уголь.
«Слониха, наверное, собирает кусочки угля с лесной подстилки, выдувая пепел и глотая остальное», — рассказал Госвами. После лесных пожаров, ударов молний и контролируемых поджогов остается много древесного угля. Животные его едят, поскольку для них он имеет медицинскую ценность и может выступать в качестве слабительного.
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