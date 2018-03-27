Уже с апреля украинцы начнут заключать договоры с семейными докторами. Именно эти врачи будут потом давать направление к узкопрофильным специалистам.

Выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию можно в любой амбулатории независимо от места регистрации. Для оформления документов нужно взять с собой паспорт, идентификационный номер и мобильный, а если декларацию идете подписывать с педиатром, то еще и свидетельство о рождении ребенка

Этот знак на двери амбулатории говорит – здесь уже готовы подписывать декларации с пациентами, каждому врачу поставили компьютер и подключили к интернету.

Регистрация занимает 10 минут. Один экземпляр декларации будет храниться у доктора, второй – у пациентки

Платить за каждого пациента семейному врачу начнут в июле – 370 гривен за взрослого, за стариков и детей – 450.

Декларацию можно заключить с семейным врачом, терапевтом и педиатром. Члены одной семьи могут наблюдаться у разных врачей и, даже, в разных амбулаториях. Но подписать декларации стоит всем без исключения. Даже если вы болеете редко. Ведь в случае болезни, именно тот врач с которым подписана декларация даст направление на консультации к другим специалистам, например, лору или хирургу. Платить за их консультации будет государство, но только до 2020 года. Потом без направления семейного врача любой специалист становится платным.

С подписанием деклараций нужно поспешить, утверждают в Минздраве, поскольку к желаемым врачам можете не попасть, если они наберут свой лимит пациентов.

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