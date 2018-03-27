«Толпа скандирует «В отставку!» и требует приезда Владимира Путина на площадь. Они прочитали в новостях, что он возложил цветы в Кемерово», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что, по данным российских СМИ, Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Так, глава Кремля посетил место трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу. Ожидается, что позднее он заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

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