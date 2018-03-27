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Прямо сейчас в Кемерово проходит митинг за отставку Путина (прямая трансляция)
27.03.2018 07:27
Прямо сейчас в Кемерово проходит митинг за отставку Путина (прямая трансляция) "Толпа скандирует "В отставку!" и требует приезда Владимира Путина на площадь. В Кемерово (Российская Федерация), где смертельный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, тысячи людей на камеры требовали отставки президента России Владимира Путина и губернатора области Амана Тулеева.

«Толпа скандирует «В отставку!» и требует приезда Владимира Путина на площадь. Они прочитали в новостях, что он возложил цветы в Кемерово», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что, по данным российских СМИ, Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Так, глава Кремля посетил место трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу. Ожидается, что позднее он заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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