В последнее десятилетие Арктика теряет лед; небольшой рост площади летнего и зимнего льда наблюдался в периоды с 2007 по 2012, в 2013 и 2014 годах; в остальные годы она резко сокращалась. В этом году площадь арктических льдов к 17 марта этого года составила только 14,48 миллиона квадратных километров, почти столько же, сколько в начале весны 2017 года.

Уменьшение покрытой льдом площади связано с аномально высокими температурами в зимние месяцы во всем северном полушарии. По оценкам NASA, до индустриальной революции среднегодовая температура в заполярье была на 8−10 градусов ниже, чем в последние годы.

«Льды Арктики продолжают сокращаться, и этот тренд связан с потеплением приполярных регионов планеты. По сути, на них действуют два взаимосвязанных процесса — чем теплее зима, тем меньше льда сформируется и больше льда растает, и уменьшение площади ледников, в свою очередь, позволит Солнцу лучше прогревать почву и делать Арктику еще теплее», — объясняет климатолог.

Как отмечает Паркинсон, одной из причин установления нового рекорда стало то, что за минувшую зиму Арктика пережила сразу несколько периодов потепления, и даже на северном полюсе периодически господствовали положительные температуры. Если бы не похолодание в начале и середине марта, то тогда площадь льдов была бы еще меньше.

Главную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых НАСА, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и крупные трещины, появившиеся в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы. Их дальнейшее разрастание может привести к расколу ледовой шапки и ее ускоренному таянию в последующие годы.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира