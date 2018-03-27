В частности, она устроила в сети бурную дискуссию о бессмысленности проведения Международного дня человека с синдромом Дауна, назвав его «рекламой человеческих недостатков». О возмутительном инциденте написала волонтер Ирина Коцюба на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что столь бурную реакцию у женщины, которая работает в дошкольном заведении плавинструктуром, вызвал пост Житомирского городского совета о проведении флешмоба, посвященного людям с вышеуказанной генетической аномалией. Его целью было обратить внимание общества на проблемы тех, кто имеет ограниченные возможности.

Однако воспитательница довольно агрессивно отреагировала на данную инициативу и выразила свое возмущение в комментариях под постом.

«А в чем смысл? Зачем рекламировать человеческие недостатки? Лучше этим больным станет, если все ходят в разных носках? Они ведь даже не понимают, что происходит. Кому выгодно проведение бессмысленных акций?» — написала она.

В ответ на все комментарии, которыми другие пользователи пытались образумить ее, женщина отвечала оскорблениями, называя своих оппонентов «солнечными» (детьми солнца называют малышей с синдромом Дауна. — Ред.) и призывая раздавать диагнозы «своим подопечным». Кроме того, учитель даже переходила на нецензурную лексику.

Такая аморальная позиция сотрудницы детского сада вызвала бурю возмущения между пользователей соцсети.

«Шокирована — это ничего не сказать. Как может воспитатель, плавинструктор обижать детей с инвалидностью? Позор садику №41. У меня шок с 21 марта. Почему такие кадры работают с детьми? Какой кошмар. Отстранить от работы и немедленно. Это недопустимо, чтобы такой человек работал с детьми», — возмутилась Коцюба, которая и рассказала о вопиющем инциденте.

Она обратилась к местным властям с требованием разобраться в ситуации. Позицию волонтера поддержали и ее подписчики и также высказали свое недовольство произошедшим.

«Сколько живу — столько и удивляюсь тому, как быдло попадает в педагоги. Нетерпимое, немилосердное, грубое и циничное быдло. Чему оно может научить? Какой свет оно может посеять в душах детей? И самый главный вопрос: кто дает таким людям работать с детьми? Все больше склоняюсь к мысли, что, помимо проверок на профпригодность, современные педагоги должны проходить комиссию у психиатра», «Какая разница, учитель или нет? В любом случае, это бесчеловечно!», «Пыталась переписываться с этой «женщиной», слов не хватило. Это просто жесть», «Нет слов! Люди! У меня нет слов! Неужели у женщины такое в голове может быть?», «Стало очень страшно за детей, которых этот человек чему-то учит», — возмущаются они.

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