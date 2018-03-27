Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что «выдала» всех дочь именинника, снимавшая празднование отцовского юбилея и транслировавшая его в сеть.

Так, поздравить оператора котельной с юбилеем собрался весь персонал, потому что он — единственный мужчина в женском коллективе. После официальной части воспитательницы, руководство и именинник подошли к праздничному столу, накрытому в актовом зале. Там были водка и вино.

По данным журналистов, стрим увидела депутат городского совета Светлана Грендей. Она подчеркнула, что не сразу поверила своим глазам.

«Сначала я слушала текст поздравления, потом поняла, кому оно, а потом увидела красивый стол. Это было просто то, что не допускается в данных учреждениях», — заявила Грендей.

Женщина распространила трансляцию, чтобы ее увидело как можно больше людей, и спросила в комментариях, в каком развлекательном заведении это происходит. Однако ее удалили с друзей, затем было удалено и видео.

Уточняется, что Грендей сохранила видео застолья как доказательство для комиссии из управления образования. Там говорят, что случай возмутительный, но единичный.

«Директор заведения наказана. Это недопустимо, такого совсем нельзя допускать. Застолье — это должно происходить за пределами учебного заведения», — заявил начальник отдела образования Сторожинецкого городского совета Андрей Гакман.

В то же время в садике оправдываются, что 60 лет — это круглая дата, и не поздравить сотрудника они не могли, но больше проводить подобных мероприятий не будут.

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