О новом столкновении в Сирии США и России сообщил telegram-канал Directorate 4.

“Коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по позициям сирийских военных и их союзников. Атаке подверглись позиции в деревне Мохассан, которая расположена на правом берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор”, — сообщили эксперты, уточнив, что это уже третий подобный инцидент.

Первый произошел в начале февраля. Тогда РФ потеряла от 300 до 600 наемников. Еще один случился 22 марта. Сообщалось о десятках жертв и уничтоженном вооружении россиян и асадовцев. О том, сколько россиян унесла нынешняя нападение американской авиации, пока не сообщается.

Отмечается, что причиной столь жесткой реакции стало нарушение российско-сирийскими войсками договоренностей об ограничении сил на восточном берегу Евфрата, в частности, тот факт, что РФ и Асад начали усиленно стягивать туда “ихтамнетов” и вооружение.

Информацию прокомментировал знаток по Ближнему Востоку, российский блогер Эль Мюрид. Он обратил внимание на то, что конфликт РФ и США в Сирии уже вышел на новый уровень.

“Речь идет уже не об ответе на попытку атаковать позиции курдов, а превентивных действиях коалиции”, — отметил блогер.

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