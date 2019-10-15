Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.

"На основе предварительной работы, Совет ЕС согласился с тем, что должен быть установлен рамочный режим целенаправленных ограничительных мер против физических и юридических лиц, которые несут ответственность или привлечены к действиям по незаконному бурению по добыче гидрокарбонатов в Восточном регионе Средиземного моря, и поручил Высокому представителю ЕС и Еврокомиссии быстро представить предложения в этой связи", - говорится в документе.

Министры иностранных дел ЕС подтвердили полную солидарность с Кипром, уважение к его суверенитету и территориальной целостности в соответствии с международным законодательством. Совет ЕС напомнила в связи с этим решение от 15 июля текущего года, где отмечается, что делимитация исключительной экономической зоны и континентального шельфа должны осуществляться путем диалога и переговоров в духе доброй воли, при полном уважении международного права, и в духе добрососедских отношений.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира