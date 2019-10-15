Об этом шла речь на переговорах спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая представляет Демпартию, и влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Приятно было пообщаться с сенатором Линдси Грэмом сегодня утром. Нашим первым вопросом повестки дня было согласование, что у нас должна быть двухпартийная, двухпалатная совместная резолюция, чтобы немедленно отменить опасное решение президента в отношении Сирии", - написала Пелоси в Twitter.

Далее, по ее словам, необходимо создать мощный пакет санкций, "аналогичный двухпартийному законопроекту, который продвигается в Палате представителей".

"Поскольку мы оказались в ситуации, когда президент дал туркам зеленый свет на бомбардировки и действительно развязал руки ИГИЛ, у нас должен быть более мощный пакет санкций, чем тот, что предлагает Белый дом", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

Республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет Сената, со своей стороны положительно оценил перспективы успеха двухпартийной инициативы.

Он пообещал приложить усилия в рамках своей партии, "чтобы разработать санкции и быстро продвигаться дальше, оценивая готовность президента Трампа сотрудничать с Конгрессом".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира