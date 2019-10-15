Об этом информирует BBC.

"Сирийские правительственные силы начали продвигаться на север страны, за считанные часы после того, как правительство Асада согласился помочь курдским силам, которые воюют с Турцией", - говорится в сообщении. Соглашение состоялось после того, как США, главный союзник курдов, заявили, что выведут свои войска из Сирии. Турция начала военную операцию на территории Сирии на прошлой неделе с целью вытеснить курдские силы из приграничного региона.

Районы, находящиеся под контролем сирийских демократических сил (SDF) под руководством курдов, в прошлые выходные пострадали от сильных обстрелов, а протурецкие боевики захватили два ключевых пограничных города. С обеих сторон уже погибли десятки мирных жителей и военных.

Администрация курдов на севере Сирии объявила, что в воскресенье достигла договоренности о размещении правительственной сирийской армии вдоль пограничного района, контролируемого курдскими силами для сдерживания турецкой агрессии. Курды настаивают на том, что они будут и в дальнейшем держать политическую власть и поддерживать порядок в этой местности.

Как сообщал Укринформ, в начале недели Турция начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии.

Операцию раскритиковал ряд стран и международных организаций. В частности, высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Турцию остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести лишь к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

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