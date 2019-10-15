Об этом говорится в последнем исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

«В октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: Президенту Зеленскому (73% и 66%), премьер-министру Гончаруку (17% и 10%) и спикеру парламента Разумкову (33% и 27%)», - говорится в исследовании КМИС.

Как отмечается, по балансу положительного и отрицательного отношения в октябре на первом месте находится Зеленский (баланс +57%), Разумков (+19) и Вакарчук (-1%), далее идут Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%).

Таким образом, несколько выросло число тех, кто положительно относится к Бойко и Тимошенко. Отношение к Вакарчуку и Порошенко практически не изменилось.

При этом социологи отмечают, что уровень узнаваемости Гончарука и Разумкова невысокий: первого не знают 48% опрошенных, второго – 36%.

«64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют. 51% респондентов одобряют действия правительства в течение сентября и октября, 27% - не одобряют. 53% участников исследования одобряют действия Верховной Рады в течение сентября и октября, 30% - не одобряют», - констатируют в КМИС.

Исследование проводилось с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1200 интервью, ошибка выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября (опрошено 1500 респондентов).

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