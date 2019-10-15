Об этом сообщает The Telegraph.

"Приоритетом правительства всегда было обеспечение выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза 31 октября", - заявила Королева в понедельник утром.

Выступая с тронной речью, королева высказалась относительно законодательной повестки дня действующего парламента: "Мое правительство намерено работать над новой формой партнерства с Европейским Союзом, основанной на свободной торговле и дружественном сотрудничестве", - сказала Елизавета II.

Королева также отметила, что правительство Великобритании будет работать с ЕС в сфере сельского хозяйства, рыболовства и торговли, чтобы "воспользоваться возможностями, которые появляются благодаря выходу страны из ЕС".

Как сообщалось, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. В апреле Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Глава правительства Борис Джонсон заявил, что намерен реализовать Brexit до этого срока при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с ЕС, однако парламент запретил ему соглашаться на последний "жесткий" вариант.

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