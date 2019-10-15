Овсяная каша

Овсяная каша — источник множества витаминов и минеральных веществ. Железо, кальций, калий, натрий, фосфор, цинк, витамины группы В, Е, К — это отличный повод приготовить себе овсяный завтрак.

В овсянке высокое содержание клетчатки следовательно она по праву считается диетическим блюдом, благоприятно воздействующих на кишечник и пищеварение.

Овсянка – это медленные углеводы, которые дадут чувство насыщения до самого обеда, при этом не вызовут дискомфорта со стороны переваривания.

Слизь, которая выделяется при приготовлении овсянки, помогает выводить токсины и обладает противомикробным действием.

Манная каша

Манка положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, насыщает энергией и укрепляет кости, потому она часто показана в детском меню. Манную кашу прописывают при гастритах и язвах, она снимает боль и спазмы, так как переваривается в нижнем отделе кишечника, а не в желудке.

Манка отлично усваивается организмом и помогает восстановить силы после тяжелой болезни, так как довольно высококалорийна.

В манке содержится довольно мало клетчатки, что позволяет использовать ее в качестве диетического питания людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Манка хорошо сказывается и на работе кишечника.

Рисовая каша

Рисовая каша содержит много микроэлементов: фосфора, марганца, селена, цинка, калия, железа, кальция. Рис – сложные углеводы, способные подарить сытость надолго.

Рис в нашем организме словно губка впитывает все вредные вещества и выводит наружу. Рисовая крупа полезна при почечной недостаточности, проблемах с сердечно-сосудистой системой, поскольку не содержит в себе солей.

Гречневая каша

Гречка содержит в избытке рутин, который благотворно влияет на кроветворение и работу сердца и сосудов. Также полезна гречневая каша при сбоях в работе поджелудочной железы – сахарном диабете, панкреатитах.

Гречневая каша идеальна для питания спортсменов, так как содержит много белка, который к тому же хорошо усваивается. Также ее прописывают при отравлениях и ротавирусах, так как гречка помогает при интоксикациях и мягко восстанавливает работу органов ЖКТ.

Пшенная каша

Пшенная каша показана при диабете, аллергией, атеросклерозе, заболеваниях органов кроветворения. Пшенная крупа помогает при депрессии, усталости и хронических проблемах со сном, так как обладает мягким седативным эффектом.

Пшенная крупа богата растительными маслами, которые хорошо усваиваются организмом и помогают усваивать витамин Д. В пшенке содержится много калия, что полезно для сосудов и сердца.

Перловая каша

Перловая каша – источник витаминов группы В, которые отвечают за синтез белка, выработку энергии, устойчивость к стрессам, иммунитет. Перловка считается кашей красоты, так как улучшает состояние волос, ногтей и кожи. А содержащейся в ней лизин участвует в выработке коллагена, что помогает организму выглядеть моложе.

На органы ЖКТ перловка также действует положительно: активирует пищеварение и усиливает моторику кишечника. В ней много фосфора, который необходим для нормального обмена веществ и формирования скелета.

Кукурузная каша

Кукурузная каша содержит много витаминов А, В и минералов. Она отлично чистит организм, выводит соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды. Употребление этой каши положительно сказывается на состоянии нервной системы.

Кукурузная каша — помощник пищеварения. Кремний и клетчатка, содержащиеся в ней, снижают риск запоров, ускоряют обмен веществ и активизируют выработку пищеварительных ферментов.

В кукурузной каше содержится селен, который способствует замедлению процессов старения.

Пшеничная каша

Пшеничная каша высококалорийна, она отлично восстанавливает силы после болезни и занятий спортом. Пшеница отлично регулирует обмен веществ: выводит токсины, соли тяжелых металлов, снижает уровень холестерина.

Пшеничная каша благоприятно сказывается на работе мозга, повышает концентрацию и улучшает память. В этой каше содержится биотин, который помогает мышцам восстанавливаться после нагрузки. Пшеничная крупа улучшает свертываемость крови и помогает при заживлении ран.

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