Международный джазовый фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST
15.10.2019 13:01
Международный джазовый фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST
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15.10.2019
Винница, Украина
Александр Зубко
227
Метки: культура, музыка, фестивали, театр, джаз, Винница, Александр Зубко.
Международный джазовый фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST
Второй раз три дня — с 20 по 22 сентября — в Виннице проходил традиционный, XXIII международный джазовый фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST. Второй раз организаторы решили начать его музыкальным и почти джазовым спектаклем — оригинальной постановкой Киевского национального театра оперетты известной пьесы 30-ых годов прошлого века «Бал в Савойе». Это мероприятие прошло в Винницком музыкально-драматическом театре имени Н. К. Садовского, а последующие концерты, как обычно — в зале бывшей региональной телерадиокомпании «Винтера». Параллельно с фестивалем, днем субботы, состоялся финал VIII Конкурса молодых джазовых исполнителей, гран-при на нем получил киевский пианист Аким Груй. А утром воскресения, повторяя успех прошлого года, прошел «Джазовый завтрак» — мастер-класс многих музыкантов, принимающих участие в фестивале. Они выступали, отвечали на вопросы, джемовали со всеми желающими.
Евгений Прудник в роли Аристида Стенвуда и Яна Татарова в роли Мадлен Тибо, Винницкий музыкально-драматический театр имени Н. К. Садовского, 20.09.2019