Международный джазовый фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Что теряют люди, которые не едят каши • Елизавета II назвала Brexit 31 октября приоритетом для правительства • Сирийские войска Асада идут на помощь курдам • В Конгрессе США готовят "мощные санкции" против Турции • Украинцы стали чаще критиковать новую власть - опрос • Евросоюз готовит санкции против Турции • Украина впервые купит у США Javelin — Чалыйвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: культура, музыка, фестивали, театр, джаз, Винница, Александр Зубко. Международный джазовый фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST 227культура, музыка, фестивали, театр, джаз, Винница, Александр Зубко. Второй раз три дня — с 20 по 22 сентября — в Виннице проходил традиционный, XXIII международный джазовый фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST. Второй раз организаторы решили начать его музыкальным и почти джазовым спектаклем — оригинальной постановкой Киевского национального театра оперетты известной пьесы 30-ых годов прошлого века «Бал в Савойе». Это мероприятие прошло в Винницком музыкально-драматическом театре имени Н. К. Садовского, а последующие концерты, как обычно — в зале бывшей региональной телерадиокомпании «Винтера». Параллельно с фестивалем, днем субботы, состоялся финал VIII Конкурса молодых джазовых исполнителей, гран-при на нем получил киевский пианист Аким Груй. А утром воскресения, повторяя успех прошлого года, прошел «Джазовый завтрак» — мастер-класс многих музыкантов, принимающих участие в фестивале. Они выступали, отвечали на вопросы, джемовали со всеми желающими. Евгений Прудник в роли Аристида Стенвуда и Яна Татарова в роли Мадлен Тибо, Винницкий музыкально-драматический театр имени Н. К. Садовского, 20.09.2019 Фоторепортажи Популярные теги Динамо, концерты, праздники, традиции, досуг, фотоконкурсы, технологии, катастрофы, Майдан, музыка, акции, кошки, уикенд, искусство, знаменитости, парады, Дмитрий Дятлов, столкновения, природа, политика, протесты, Одесса, туризм, дизайн, военная техника, пейзажи, беспорядки, США, НАТО, тест-драйв, вера, стихийные бедствия, Путин, церковь, фотографы, животные, война, автомобили, #Євромайдан, ВМС, полиция, спорт, учения, бизнес, корабли, фотопроект, джаз, соревнования, Порошенко, солдат, самолеты, ВСУ, люди, Сергей Смоленцев, дети, путешествия, футбол, фестивали, общество, суд, политики, живопись, Саакашвили, архитектура, фотоподборки, аннексия Крыма, транспорт, митинги, юмор, Донбасс, Шахтер, Киев, цирк, заводы, Нацгвардия, зима, экология, милиция, выставки, мотоциклы, Львов, ЗСУ, АТО, фотография, мир, Верховная Рада, Карпаты, авиация, Россия, Александр Зубко, история, город, Львів, оккупация, женщины, мода, марш, портрет, выборы, культура Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Динамо, концерты, праздники, традиции, досуг, фотоконкурсы, технологии, катастрофы, Майдан, музыка, акции, кошки, уикенд, искусство, знаменитости, парады, Дмитрий Дятлов, столкновения, природа, политика, протесты, Одесса, туризм, дизайн, военная техника, пейзажи, беспорядки, США, НАТО, тест-драйв, вера, стихийные бедствия, Путин, церковь, фотографы, животные, война, автомобили, #Євромайдан, ВМС, полиция, спорт, учения, бизнес, корабли, фотопроект, джаз, соревнования, Порошенко, солдат, самолеты, ВСУ, люди, Сергей Смоленцев, дети, путешествия, футбол, фестивали, общество, суд, политики, живопись, Саакашвили, архитектура, фотоподборки, аннексия Крыма, транспорт, митинги, юмор, Донбасс, Шахтер, Киев, цирк, заводы, Нацгвардия, зима, экология, милиция, выставки, мотоциклы, Львов, ЗСУ, АТО, фотография, мир, Верховная Рада, Карпаты, авиация, Россия, Александр Зубко, история, город, Львів, оккупация, женщины, мода, марш, портрет, выборы, культураВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Евгений Прудник в роли Аристида Стенвуда и Яна Татарова в роли Мадлен Тибо, Винницкий музыкально-драматический театр имени Н. К. Садовского, 20.09.2019 Александр Зубко Винница, Украина 15.10.2019



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