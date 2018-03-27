Об этом свидетельствует текст законопроекта №8186 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму», опубликованный на официальном сайте парламента.

«Целью законопроекта является внедрение механизма защиты абонента телекоммуникационных услуг от несанкционированных электронных, текстовых и/или мультимедийных сообщений, с последующим использованием их контактных данных и возможностью использования этой информации в мошеннических целях», – говорится в пояснительной записке к документу.

Организация и/или содействие рассылки спама влечет наложение штрафа в размере от пятисот до тысячи прожиточных минимумов (850 тыс. грн – 1,7 млн грн).

Аналогичные штрафы грозят и за умышленное распространение спама, которое не привело к нарушению или прекращению работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Кроме того, до 1,7 млн грн предлагается штрафовать за неполучение лицом, осуществляющим рассылку сообщений, согласия потребителя телекоммуникационных услуг на получение рекламных сообщений.

В случае принятия законопроекта №8186, лиц, осуществляющих рассылки сообщений, обяжут сообщить потребителям об их подписках на рассылки. Такое уведомление будет содержать механизм отказа от рассылок путем перехода по гиперссылке в сообщение или путем обратной отправки сообщения отправителю со словом «Стоп».

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