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15.10.2019
Киев, Украина
УНІАН
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Метки: Киев, пейзажи, осень.
Золотая осень в Киеве
В начале октября Киев традиционно почти переоделся в багряно-желтый наряд, и именно сейчас прекрасное время для осенних фотосессий.