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Золотая осень в Киеве
15.10.2019 13:19
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    15.10.2019   Киев, Украина   УНІАН 255 Метки:  Киев, пейзажи, осень.

    Золотая осень в Киеве

    В начале октября Киев традиционно почти переоделся в багряно-желтый наряд, и именно сейчас прекрасное время для осенних фотосессий.

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