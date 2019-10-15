Как Украина Португалию обыграла

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К этой игре сборные подходили не просто в статусе лидеров своей отборочной группы. Украина, которая в этом отборочном цикле не проиграла ни одного матча, а выиграть не смогла всего однажды — как раз против португальцев — могла гарантировать себе первое место в отборочной группе. В свою очередь Португалия, очевидно, хотела взять реванш за ту обидную ничью.

Однако начало матча получилось просто фантастическим для Украины. Уже на шестой минуте матча Кривцов с углового пробил головой, Патрисиу отбил, однако Яремчук здорово в касание переправил мяч в ворота. После этого подопечные Андрея Шевченко сели назад, предлагая португальцам попробовать сравнять счет. Сделать этого подопечные Сантуша не смогли — отчасти из-за классной игры всех полевых игроков нашей сборной, отчасти из-за Андрея Пятова. И отчасти — благодаря везению, которое было на стороне «сине-желтой» дружины. А в середине первого тайма наши сборники сделали отличный подарок всем защитникам Украины — идеальная контратака увенчалась зрячим пасом Миколенко на Ярмоленко, и наша «семерка» поразила незащищенный угол ворот Патрисиу. Что касается самого, пожалуй, опасного игрока на поле — Криштиану Роналду — ему периодически удавалось «отклеиться» от наших центрбеков, однако так ни разу пробить Пятова ему не удалось.

Во втором же тайме подопечным Шевченко пришлось пережить не самые приятные 15 минут, когда Роналду и Ко просто заперли наших сборников у ворот Пятова. Однако, как и в первом тайме, «сине-желтые» играли самоотверженно и не давали португальцам ни одного стопроцентного момента. При этом Яремчук, Марлос, Ярмоленко при поддержке из Малиновского, Зинченко и Степаненко регулярно убегали в контратаку. А в середине второго тайма матч, который отлично для нас начинался, стал гораздо сложнее. Во-первых, после неочевидной игры рукой Роналду с пенальти сквитал один мяч. А во-вторых, и это гораздо важнее, 20 минут нашей команде предстояло сыграть в меньшинстве, ведь арбитр удалил с поля Тараса Степаненко. В самой концовке встречи португальцы все-таки могли сравнять счет, однако Пятов парировал удар, а Пепе не смог переправить мяч в ворота. Еще один удар португальцев приняла на себя перекладина.

Несмотря на эти, мягко говоря, не самые приятные для игроков и болельщиков сборной Украины 20 минут, «сине-желтая» дружина не просто выстояла под атаками гостей, но и умудрялись забирать мяч под контроль у ворот Португалии на несколько минут кряду и в конце концов дотянуть до финального свистка и выйти на Евро-2020 с первого места! Фоторепортажи Популярные теги религия, заводы, ВСУ, путешествия, бизнес, АТО, беспорядки, ЗСУ, НАТО, музыка, Александр Зубко, Путин, мода, милиция, солдат, знаменитости, ВМС, фотография, Сергей Смоленцев, выборы, технологии, джаз, учения, тест-драйв, зима, Майдан, суд, авиация, Одесса, портрет, фотоподборки, животные, оккупация, футбол, автомобили, выставки, Шахтер, искусство, самолеты, Порошенко, культура, Верховная Рада, парады, досуг, фестивали, Донбасс, женщины, Россия, Саакашвили, катастрофы, фотопроект, церковь, цирк, мотоциклы, Львов, транспорт, дизайн, туризм, стихийные бедствия, живопись, столкновения, Динамо, концерты, юмор, традиции, политики, спорт, архитектура, политика, протесты, Дмитрий Дятлов, уикенд, марш, корабли, праздники, общество, дети, пейзажи, полиция, #Євромайдан, природа, Львів, акции, кошки, экология, фотоконкурсы, митинги, Нацгвардия, Карпаты, война, мир, фотографы, военная техника, соревнования, США, история, люди, Киев, аннексия Крыма, город Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис религия, заводы, ВСУ, путешествия, бизнес, АТО, беспорядки, ЗСУ, НАТО, музыка, Александр Зубко, Путин, мода, милиция, солдат, знаменитости, ВМС, фотография, Сергей Смоленцев, выборы, технологии, джаз, учения, тест-драйв, зима, Майдан, суд, авиация, Одесса, портрет, фотоподборки, животные, оккупация, футбол, автомобили, выставки, Шахтер, искусство, самолеты, Порошенко, культура, Верховная Рада, парады, досуг, фестивали, Донбасс, женщины, Россия, Саакашвили, катастрофы, фотопроект, церковь, цирк, мотоциклы, Львов, транспорт, дизайн, туризм, стихийные бедствия, живопись, столкновения, Динамо, концерты, юмор, традиции, политики, спорт, архитектура, политика, протесты, Дмитрий Дятлов, уикенд, марш, корабли, праздники, общество, дети, пейзажи, полиция, #Євромайдан, природа, Львів, акции, кошки, экология, фотоконкурсы, митинги, Нацгвардия, Карпаты, война, мир, фотографы, военная техника, соревнования, США, история, люди, Киев, аннексия Крыма, городВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Reuters, informator.ua, УНІАН Киев, Украина 15.10.2019



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