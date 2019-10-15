Почти половина украинцев - 49 процентов - в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения.

Как показал опрос Киевского международного института социологии, результаты которого опубликовали 14 октября, 47 процентов опрошенных, при этом, в той или иной степени не одобряют такое решение.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.

В РФ обвинили Киев в "насильственной украинизации" школ.





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