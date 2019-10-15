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Поїздка Володимира Зеленського в зону ООС
15.10.2019 14:51
Поїздка Володимира Зеленського в зону ООС RSS PDA Mobile Facebook
 
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    15.10.2019   Донбас, Україна   Офіс Президента України 311 Метки:  Донбасс, передовая, ЗСУ, ООС, Зеленский.

    Поїздка Володимира Зеленського в зону ООС

    Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Донеччину відвідав штаб Операції об’єднаних сил, де привітав усіх воїнів з Днем захисника України, ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій.

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