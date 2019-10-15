Поїздка Володимира Зеленського в зону ООС
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Что украинцы думают о закрытии русскоязычных школ - опрос • На киевском вокзале цыгане напали на известную актрису • Пристайко: Альтернатива "формуле Штайнмайера" - мобилизация • Что теряют люди, которые не едят каши • Елизавета II назвала Brexit 31 октября приоритетом для правительства • Сирийские войска Асада идут на помощь курдам • В Конгрессе США готовят "мощные санкции" против Турциивсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
15.10.2019
Донбас, Україна
Офіс Президента України
311
Метки: Донбасс, передовая, ЗСУ, ООС, Зеленский.
Поїздка Володимира Зеленського в зону ООС
Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Донеччину відвідав штаб Операції об’єднаних сил, де привітав усіх воїнів з Днем захисника України, ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій.