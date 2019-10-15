Поїздка Володимира Зеленського в зону ООС RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Что украинцы думают о закрытии русскоязычных школ - опрос • На киевском вокзале цыгане напали на известную актрису • Пристайко: Альтернатива "формуле Штайнмайера" - мобилизация • Что теряют люди, которые не едят каши • Елизавета II назвала Brexit 31 октября приоритетом для правительства • Сирийские войска Асада идут на помощь курдам • В Конгрессе США готовят "мощные санкции" против Турциивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Донбасс, передовая, ЗСУ, ООС, Зеленский. Поїздка Володимира Зеленського в зону ООС 311Донбасс, передовая, ЗСУ, ООС, Зеленский. Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Донеччину відвідав штаб Операції об’єднаних сил, де привітав усіх воїнів з Днем захисника України, ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій. Фоторепортажи Популярные теги дети, фотоподборки, Киев, спорт, уикенд, мир, Динамо, Одесса, Путин, досуг, корабли, знаменитости, политики, женщины, Майдан, фотоконкурсы, экология, Сергей Смоленцев, мода, самолеты, соревнования, портрет, полиция, ЗСУ, Россия, кошки, дизайн, военная техника, митинги, история, цирк, природа, автомобили, Порошенко, Донбасс, выставки, оккупация, стихийные бедствия, война, Саакашвили, Львов, ВСУ, суд, марш, парады, Нацгвардия, традиции, учения, США, концерты, Александр Зубко, #Євромайдан, протесты, туризм, джаз, Верховная Рада, праздники, искусство, путешествия, пейзажи, бизнес, общество, музыка, фестивали, вера, беспорядки, живопись, Дмитрий Дятлов, заводы, тест-драйв, архитектура, церковь, город, политика, аннексия Крыма, Карпаты, фотопроект, столкновения, милиция, технологии, акции, авиация, выборы, ВМС, НАТО, фотография, транспорт, культура, зима, катастрофы, люди, солдат, Львів, Шахтер, юмор, животные, АТО, мотоциклы, футбол, фотографы Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис дети, фотоподборки, Киев, спорт, уикенд, мир, Динамо, Одесса, Путин, досуг, корабли, знаменитости, политики, женщины, Майдан, фотоконкурсы, экология, Сергей Смоленцев, мода, самолеты, соревнования, портрет, полиция, ЗСУ, Россия, кошки, дизайн, военная техника, митинги, история, цирк, природа, автомобили, Порошенко, Донбасс, выставки, оккупация, стихийные бедствия, война, Саакашвили, Львов, ВСУ, суд, марш, парады, Нацгвардия, традиции, учения, США, концерты, Александр Зубко, #Євромайдан, протесты, туризм, джаз, Верховная Рада, праздники, искусство, путешествия, пейзажи, бизнес, общество, музыка, фестивали, вера, беспорядки, живопись, Дмитрий Дятлов, заводы, тест-драйв, архитектура, церковь, город, политика, аннексия Крыма, Карпаты, фотопроект, столкновения, милиция, технологии, акции, авиация, выборы, ВМС, НАТО, фотография, транспорт, культура, зима, катастрофы, люди, солдат, Львів, Шахтер, юмор, животные, АТО, мотоциклы, футбол, фотографыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Офіс Президента України Донбас, Україна 15.10.2019



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