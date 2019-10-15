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15.10.2019
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Метки: Крым, Москва, Донбасс, опросы, ОРДЛО, реинтеграция, формула Штайнмаера.
15 октября
Що пообіцяти Донбасу, щоб він повернувся? Ми запитали про це у кримчан і жителів окупованого Донецька. Також дізналися як вони ставляться до того, що частина Донбасу може повернутися під контроль України у майбутньому? Такі ж питання ми поставили жителям Москви. І одностайності серед росіян з цього приводу немає.