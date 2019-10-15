15 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Что украинцы думают о закрытии русскоязычных школ - опрос • На киевском вокзале цыгане напали на известную актрису • Пристайко: Альтернатива "формуле Штайнмайера" - мобилизация • Что теряют люди, которые не едят каши • Елизавета II назвала Brexit 31 октября приоритетом для правительства • Сирийские войска Асада идут на помощь курдам • В Конгрессе США готовят "мощные санкции" против Турциивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Крым, Москва, Донбасс, опросы, ОРДЛО, реинтеграция, формула Штайнмаера. 15 октября 37Крым, Москва, Донбасс, опросы, ОРДЛО, реинтеграция, формула Штайнмаера. Що пообіцяти Донбасу, щоб він повернувся? Ми запитали про це у кримчан і жителів окупованого Донецька. Також дізналися як вони ставляться до того, що частина Донбасу може повернутися під контроль України у майбутньому? Такі ж питання ми поставили жителям Москви. І одностайності серед росіян з цього приводу немає. Фоторепортажи Популярные теги выборы, военная техника, фотоподборки, юмор, ВМС, дети, история, Киев, стихийные бедствия, спорт, Львов, Шахтер, акции, уикенд, катастрофы, портрет, Сергей Смоленцев, политики, учения, автомобили, досуг, архитектура, знаменитости, митинги, церковь, АТО, общество, #Євромайдан, фотоконкурсы, традиции, мода, марш, Россия, транспорт, парады, Путин, Карпаты, Порошенко, кошки, оккупация, полиция, милиция, ВСУ, культура, протесты, солдат, Саакашвили, заводы, город, ЗСУ, женщины, фестивали, аннексия Крыма, пейзажи, джаз, природа, музыка, вера, Донбасс, концерты, искусство, политика, дизайн, Александр Зубко, фотопроект, США, Верховная Рада, фотографы, война, Майдан, Дмитрий Дятлов, праздники, футбол, Львів, выставки, суд, животные, корабли, НАТО, соревнования, Нацгвардия, зима, Динамо, туризм, бизнес, цирк, люди, Одесса, беспорядки, столкновения, живопись, самолеты, фотография, технологии, экология, тест-драйв, авиация, мир, мотоциклы, путешествия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис выборы, военная техника, фотоподборки, юмор, ВМС, дети, история, Киев, стихийные бедствия, спорт, Львов, Шахтер, акции, уикенд, катастрофы, портрет, Сергей Смоленцев, политики, учения, автомобили, досуг, архитектура, знаменитости, митинги, церковь, АТО, общество, #Євромайдан, фотоконкурсы, традиции, мода, марш, Россия, транспорт, парады, Путин, Карпаты, Порошенко, кошки, оккупация, полиция, милиция, ВСУ, культура, протесты, солдат, Саакашвили, заводы, город, ЗСУ, женщины, фестивали, аннексия Крыма, пейзажи, джаз, природа, музыка, вера, Донбасс, концерты, искусство, политика, дизайн, Александр Зубко, фотопроект, США, Верховная Рада, фотографы, война, Майдан, Дмитрий Дятлов, праздники, футбол, Львів, выставки, суд, животные, корабли, НАТО, соревнования, Нацгвардия, зима, Динамо, туризм, бизнес, цирк, люди, Одесса, беспорядки, столкновения, живопись, самолеты, фотография, технологии, экология, тест-драйв, авиация, мир, мотоциклы, путешествияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Що пообіцяти Донбасу, щоб він повернувся? Ми запитали про це у кримчан і жителів окупованого Донецька. Також дізналися як вони ставляться до того, що частина Донбасу може повернутися під контроль України у майбутньому? Такі ж питання ми поставили жителям Москви. І одностайності серед росіян з цього приводу немає. 15.10.2019



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