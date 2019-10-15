Силы народной самообороны курдов восстановили контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн, который был захвачен турецкими войсками 12 октября. Об этом сообщил во вторник, 15 октября, телеканал Al-Hadath.

По данным СМИ, в окрестностях города идут ожесточенные бои между курдами и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, участвующими в операции "Источник мира" на стороне турецкой армии. Отряды СНС штурмуют сейчас соседний город Телль-Халаф, который находится в руках боевиков так называемой Сирийской свободной армии. Сведения о столкновениях поступили также из пограничного города Кобани на восточном берегу Евфрата.

Накануне курдские отряды не позволили противнику перекрыть стратегическое шоссе, которое идет вдоль границы и связывает сирийскую экономическую столицу Алеппо с городом Хасеке, являющимся административным центром одноименной провинции. Атака турецких войск и их союзников была отражена в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш.

К этому шоссе в районе Телль-Тамер в 30 км от границы вышли подразделения сирийской армии, которые были введены на север провинции Хасеке по соглашению с властями курдской автономной администрации.

В то же время, президент Турции Реджет Эрдоган заявляет, что Турция вскоре создаст зону безопасности на севере Сирии от Манбиджа до границы с Ираком, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев. По его словам, в ходе операции "Источник мира" Турция "освободила от террористов" территорию площадью в 1 тыс. кв. км. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.





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