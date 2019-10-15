Що думають військові та цивільні в районах запланованого розведення військ
15.10.2019 16:05
15 октября
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15.10.2019
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Метки: Донбасс, опросы, морская пехота, разведение сил, формула Штайнмаера.
15 октября
Наступний етап розведення сил має відбутися у районах підконтрольного Україні Золотого та Катеринівки, а також підконтрольного так званій «ДНР» Петрівського. Але про те, що ж відбувається біля Богданівки, яка знаходиться майже рівно посередині між Донецьком та Маріуполем, відомо вкрай мало. Між тим, морська піхота, яка займає там позиції, не в захваті від перспективи розведення, і вважає, що залишені території потім доведеться повертати з боями.