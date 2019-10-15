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Работу ДнепроГЭС хотят продлить еще на 50 лет
15.10.2019 17:19
При этом, оставлять мостовой переезд через плотину в нынешнем виде опасно.  

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Срок эксплуатации плотины Днепровской гидроэлектростанции необходимо продлить на 50 лет, а масштабная реконструкция должна начаться через два года. Об этом во время поездки в Запорожье заявилгенеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает "Укринформ".

"Сегодня мы вместе с иностранными партнерами проводим техническую экспертизу и потом будем принимать решение, какие меры необходимо предпринять, чтобы продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет", - сказал Сирота.

Он также отметил, что сейчас проводится работа по разработке проекта, ведь оставлять мостовой переезд через плотину в нынешнем виде опасно. "Консольного типа, каким он является на сегодня, переезд, скорее только, не будет. Скорее только - будет двухъярусный", - спрогнозировал Сирота.

ДнепроГЭС является старейшей станцией Днепровского каскада, ее ввели в эксплуатацию в 1932 году. Напомним, в 1932 году была торжественно открыта ДнепроГЭС. Станция находится в городе Запорожье и является старейшей между каскада электростанций на реке Днепр.

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