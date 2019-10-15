У нас же всегда получается чуть иначе – сразу трое «крутых» парней (главы СБУ, МВД и даже СНБО) неожиданно делают совместное слезное заявление с предупреждением о том, что «14-го возможны жёсткие сценарии на улицах».

Серьезно? А то мы не знаем, какой радикальной бывает у нас «улица». Тогда зачем подобные заявления? Чтобы ещё раз попугать собственных граждан? Чтобы показать верность наших традиционных баттлов? Чтобы ещё раз подчеркнуть собственную оперативную несостоятельность? Или чтобы все-таки доказать и без того очевидное – руководство совсем не контролирует реальные силовые вертикали?

Дальше – только хуже. Президент на полном серьезе предлагает ребятам-ультрас, почуявших запах крови (читай – слабости и трусости государства) не «устраивать подарки нашим оппонентам» и не бузить. О, точно. Сейчас радикалы возьмут под козырёк и скажут так по-доброму: «Ну раз президент, которого мы презираем и хотим сковырнуть, попросил, то мы, конечно, так и поступим. Тихонько пройдём по улицам, а потом посидим в кафешках за неспешными разговорами о семантических различиях раннего и позднего Шевченко»...

Серьезно? Зачем так откровенно подчеркивать собственные страхи? Очевидно ведь, что это пока только лишь первый смотр того, есть ли «государство» под Зеленским, или он действительно калиф на час, которого запросто можно сбить, чуть попугав агрессивной улицей?

А пока – просто вопросы. Сколько граждан должно проголосовать за будущего президента на выборах, чтобы он начал прекращать все эти мутные уличные движи? 99,9%? Какой процент большинства позволит ему понять, что такое государство? Сколько раз Аваков должен ещё стать министром, чтобы мы точно осознали простое: понятие уличная безопасность у нас напрочь отсутствует? Кто должен заниматься спецслужбистской практикой, чтобы разобраться в неформальной логистике и финансировании подобных движей?

Нет. Это наша карма. Всегда одно и тоже. От начала и до конца, один и тот же путь, по одной и той же дороге. Каждый из президентов проходит через подобное испытание. «Ну и что ты там сможешь сделать, кроме своих заявлений?» И вот, вместо того, чтобы реально иметь праздничный день, мы постоянно получаем раскол, напряжённость и мрачные уличные реалии... И да, реальная безопасность – это не совещания проводить с «героями в генеральских погонах», которые как только начинается настоящий движ тут же выключают телефоны. Но которые умеют ласково шептать на ушко приятные слова. Ну и посадить все-таки кое-кого надо. Пока не поздно...

Секс, деньги и страх. Основные боги, которые управляют нашими жизнями. Даже если мы думаем иначе и мним себя интеллектуалами-отшельниками...

Про секс и деньги все понятно. Поговорим о страхе. Том самом, который парализует волю, заставляет искать партнеров-защитников и определяет ключевые поведенческие реакции. Судя по последним событиям иррациональный страх становится доминирующей эмоцией у новой управленческой элиты.

Все сильнее их зависимость от заигрывания с типичными страшилками. Кто-то там всерьёз говорил о нереальной монополизации власти у нас? О возможности построения здесь автаркии? Смешно. Все это вероятно только при наличии невероятной личной воли и жесткости. И только после того, как вчерашние топы пачками садятся в арестантские машины для соответсвующей транспортировки. А если нет?

Для нового президента слишком быстро наступил своеобразный рубикон. Он ещё не совсем успел оценить, что же это такое – украинская политика изнутри. Не разобрался в том, что слова здесь не имеют никакой ценности для реальных теневых волков, рвущих ресурсы страны. Но ему сделали уже предъявы: «Кто ты, Владимир Александрович? Игрок азартный или зритель сторонний в статусе свадебного генерала?» Страх его сейчас слишком очевиден. Со всех сторон посыпались претензии и враги, которые изящно «злокознят»...

Аваков – этот вечный соблазнитель президентов – практически уже доказал, что уличным страхом управляет только он. «Хотите покоя? Отойдите в сторону». Так ли это на самом деле? Безусловно, нет. Но для Владимира Александровича это уже истина. И улица его будет только пугать теперь...

СБУ-шного Баканова явно взяли в оборот старые ушлые кадры, которых интересуют только схематозы, но которые знают столько много конспирологических страшилок. И вот уже глава СБУ рассказывает Зеленскому то же, что рассказывали и Петру Алексеевичу. «Везде заговоры зреют и с ними никак не справиться». И глаза президента мутнеют от страха... Совбез выполняет строго мусорные функции, готовит докладные записки, которые скучны и бесполезны. И вызывают только чувство обреченности... Нереальный генпрокурор уже играет традиционный прокурорский марш, в котором слышны ароматы «разводок». Его ведь тоже обложили решалы...

Откуда появляется страх? Только от незнания. От изолированности. От добровольного заточения в уютной розовой ванной комнате. Но откуда черпать информацию Владимиру Александровичу? Особенно в стране, где каждый норовит тебя обмануть и сыграть в своего джокера?.. Ближайшее окружение упорно передает слухи, страшилки, угрожающие разговорчики. Неближайшее – из стана «закадычного» Игоря Валерьевича – вообще мастера разводок. Случайные – просто молотят языком о том, как все страшно... Страх начинает тобой управлять и нашептывать тебе на ушко банальное: «Лучше ничего не делать. Лучше оставить всё как есть. Оно само рассосется». И ты охотно закрываешься от мира...

Автор: Михаил Подоляк

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