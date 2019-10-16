Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток в результате коварных действий снайперов двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение", - говорится в вечерней сводке.

По данным штаба, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" соперник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи Опытного боевики вели огонь по направлению Спартака из минометов калибра 82 мм; неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевск – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; возле Лебединского из направления Ужевки – со станковых противотанковых гранатометов.

Позиции ОС близко Павлополя и Марьинки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Пищевика по направлению Верхнешироковского – из стрелкового оружия и СПГ; возле Авдеевки в направлении Спартака – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксированы 3 обстрела украинских позиций. Дважды оккупанты открывали огонь по украинским военным возле Золотого, из направлений Первомайска и Золотого-5 – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, позиции возле Новолуганского по направлению Доломитного боевики обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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