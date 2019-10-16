Как отметил глава правительства на своей странице в Facebook, поводом для такой встречи стала информация советника мэра Максима Бахматова о незаконной надстройке на крыше одного из домов в центре Майдана Незалежности в Киеве.

"Обсудили на совещании дальнейшую стратегию борьбы с незаконными застройками. Плюс начнем практику регулярных совещаний с отчетностью текущего состояния дел", - отметил Гончарук.

По его словам, участники встречи пытались выяснить обстоятельства, мешающие органам местного самоуправления выполнять свои полномочия. Обсудили, кто должен нести ответственность за сложившуюся ситуацию, а также конкретные действия, которые нужно начать делать для решения этой проблемы.

"Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь? А по моим оценкам, в Киеве несколько сотен таких объектов, в масштабах Украины - до тысячи", - отметил премьер-министр.

Как сообщал Укринформ, Шевченковское управление полиции Киева уже зарегистрировало уголовное производство по факту строительства нового этажа на крыше дома на Майдане Незалежности. Речь идет о производстве по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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