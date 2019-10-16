Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Украина 16 октября будет одной из самых теплых стран в Европе. Температура воздуха в течение дня будет достигать +18° +24° градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии или Великобритании, или Швеции, будет +10° +15° градусов. Дожди и в дальнейшем нас будут обходить, будет преобладать сухая ясная погода. Верный Санчо Панса осени - туман - начинает охватывать ночи и рассветы, а иногда и задерживаться до обеда", - отметила она.

По словам синоптика, наиболее вероятные туманы завтра на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров.

В Киеве среда будет сухой, солнечной и теплой, в течение дня около +20° градусов, ночью - +6° +12° градусов.

Как подчеркнула Диденко, такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха.

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