|"Бабье лето" в Киеве уже установило два рекорда
|16.10.2019 09:55
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«В субботу в столице началось «бабье лето». По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня в воскресенье столбик максимального термометра поднялся до +23,°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014г.», - говорится в сообщении.
Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.
Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени.