Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«В субботу в столице началось «бабье лето». По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня в воскресенье столбик максимального термометра поднялся до +23,°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014г.», - говорится в сообщении.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени.

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