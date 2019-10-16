 "Бабье лето" в Киеве уже установило два рекорда - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
"Бабье лето" в Киеве уже установило два рекорда
16.10.2019 09:55
В столице в воскресенье зарегистрировано два температурные рекорда.

630_360_1571145938-540_16.10.19

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«В субботу в столице началось «бабье лето». По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня в воскресенье столбик максимального термометра поднялся до +23,°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014г.», - говорится в сообщении.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->