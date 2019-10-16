16 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: "Бабье лето" в Киеве уже установило два рекорда • Украина сегодня будет одной из самых теплых стран Европы • Гончарук попрекнул Кличко "скворечником" на Майдане • На Донбассе от пуль снайпера погибли двое украинских бойцов • В Украине планируют ввести двойное гражданство • Пугающая статистика: В Украине за сутки погибло 18 человек в ДТП • Работу ДнепроГЭС хотят продлить еще на 50 лет все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: НАТО, Германия, армия, Бундесвер. 16 октября 11НАТО, Германия, армия, Бундесвер. Українська армія активно реформується, прагнучи досягти стандартів НАТО. А в яких умовах служать військові Бундесверу? Що вони їдять, що вдягають і як заманюють на службу? Фоторепортажи Популярные теги акции, портрет, Львів, бизнес, знаменитости, НАТО, аннексия Крыма, политика, природа, мир, пейзажи, фотографы, учения, культура, суд, искусство, общество, концерты, животные, Саакашвили, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, досуг, солдат, фотография, катастрофы, выборы, мода, Нацгвардия, Путин, заводы, АТО, праздники, Александр Зубко, спорт, авиация, транспорт, Порошенко, экология, стихийные бедствия, беспорядки, тест-драйв, музыка, фотоподборки, ВСУ, милиция, Киев, вера, цирк, ВМС, Россия, фестивали, путешествия, протесты, полиция, дизайн, мотоциклы, уикенд, футбол, Донбасс, политики, женщины, юмор, Майдан, традиции, туризм, парады, Динамо, Шахтер, город, фотопроект, люди, джаз, кошки, корабли, военная техника, самолеты, история, марш, оккупация, ЗСУ, церковь, фотоконкурсы, США, митинги, война, зима, соревнования, живопись, дети, Львов, технологии, автомобили, Одесса, выставки, Карпаты, архитектура, Сергей Смоленцев, столкновения, #Євромайдан Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис акции, портрет, Львів, бизнес, знаменитости, НАТО, аннексия Крыма, политика, природа, мир, пейзажи, фотографы, учения, культура, суд, искусство, общество, концерты, животные, Саакашвили, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, досуг, солдат, фотография, катастрофы, выборы, мода, Нацгвардия, Путин, заводы, АТО, праздники, Александр Зубко, спорт, авиация, транспорт, Порошенко, экология, стихийные бедствия, беспорядки, тест-драйв, музыка, фотоподборки, ВСУ, милиция, Киев, вера, цирк, ВМС, Россия, фестивали, путешествия, протесты, полиция, дизайн, мотоциклы, уикенд, футбол, Донбасс, политики, женщины, юмор, Майдан, традиции, туризм, парады, Динамо, Шахтер, город, фотопроект, люди, джаз, кошки, корабли, военная техника, самолеты, история, марш, оккупация, ЗСУ, церковь, фотоконкурсы, США, митинги, война, зима, соревнования, живопись, дети, Львов, технологии, автомобили, Одесса, выставки, Карпаты, архитектура, Сергей Смоленцев, столкновения, #ЄвромайданВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Українська армія активно реформується, прагнучи досягти стандартів НАТО. А в яких умовах служать військові Бундесверу? Що вони їдять, що вдягають і як заманюють на службу? 16.10.2019



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