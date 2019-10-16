Чим годують солдатів Бундесверу? Військовий побут по-німецьки
16.10.2019 10:13
16 октября
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16.10.2019
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Метки: НАТО, Германия, армия, Бундесвер.
16 октября
Українська армія активно реформується, прагнучи досягти стандартів НАТО. А в яких умовах служать військові Бундесверу? Що вони їдять, що вдягають і як заманюють на службу?