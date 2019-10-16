|Бабье лето - в разгаре: украинцам обещают до +23° и ни капли дождя
|16.10.2019 10:32
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Без осадков. Ночью и утром в центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман. Ветер южный (на юге и востоке страны - восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°, в Карпатах ночью 1-5° тепла, днем 12-17°", - говорится в сообщении.
В Киеве и области также без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 5-10°, днем 18-23°.
Синоптики на 17-18 октября осадков не прогнозируют. Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 17-22°, 18 октября в северных областях 15-20°.
На Киевщине 17-18 октября без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 17 октября 17-22°, 18 октября 15-20°.
Согласно прогнозу, 19-20 октября осадки не ожидаются. Температура ночью 4-9°, на побережье кое-где до 12°; днем 14-20°, на западе и юге страны до 23°.
В столичном регионе 19-20 октября без осадков. Температура ночью 4-9°, днем 15-20°.