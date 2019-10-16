Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. Ночью и утром в центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман. Ветер южный (на юге и востоке страны - восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​18-23°, в Карпатах ночью 1-5° тепла, днем ​​12-17°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области также без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем ​​20-22°, на Киевщине ночью 5-10°, днем ​​18-23°.

Синоптики на 17-18 октября осадков не прогнозируют. Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 17-22°, 18 октября в северных областях 15-20°.

На Киевщине 17-18 октября без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 17 октября 17-22°, 18 октября 15-20°.

Согласно прогнозу, 19-20 октября осадки не ожидаются. Температура ночью 4-9°, на побережье кое-где до 12°; днем 14-20°, на западе и юге страны до 23°.

В столичном регионе 19-20 октября без осадков. Температура ночью 4-9°, днем ​​15-20°.

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