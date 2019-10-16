Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября до 09:00 20 октября на Дарницкой площади перекроют движение транспорта. Дорожники завершают основные работы на проезжей части и ночью в эти выходные будут вкладывать высокий слой асфальта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 19 октября будет перекрыт выезд с Харьковского шоссе на просп. Гагарина и выезд с ул. Соборности на просп. Гагарина.

В ночь на 20 октября будет перекрыт проезд по ул. Гагарина на ул. Мира и просп. Соборности.

Как информирует КГГА, также вероятно ограничение движения ночью 21 октября, о чем будет сообщено дополнительно.

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