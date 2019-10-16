Об этом написал глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в Facebook.

"Антимонопольный комитет Украины установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО" Корум Украина" и АО "НПК "Горные Машины" во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь"... На ООО "Корум Украина" и наложен штраф в размере 53 млн грн, на АО "НПК "Горные Машины" - 3,3 млн грн", - заявил Терентьев.

Он добавил, что торги проходили через систему Prozorro, клиент должен был получить врубовые машины для добычи угля и элеваторы и конвейеры - общей стоимостью 330 млн грн.

По словам Терентьева, настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украина" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились.

"Об этом свидетельствуют следующие факты: связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей, наличие совместных работников и уполномоченных лиц (например, для получения почты, к слову, в одном отделении), предоставление друг другу финансовой помощи; продажа/приобретение товаров друг у друга; общие средства связи; общие IP-адреса; общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов", - написал глава АМКУ.

Терентьев напомнил, что конечным бенефициаром ООО «Корум Украина» является Ринат Ахметов.

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