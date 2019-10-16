Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Я писал про свои воспоминания, про свою молодость, про свои студенческие годы. И «Маркетер» является неким хронологическим продолжением книги «Жизня»: и книга о детстве, а эта - про студенческие годы», - сказал Сенцов.

Он рассказал, что издание содержит 11 рассказов о его студенческих годах: сдача экзаменов, будни в общежитии, безденежье.

По словам Сенцова, хотя книга написана в тюрьме, это никак не повлияло на ее содержание: «Была бы эта книга написана где-то в другом месте - разницы нет».

Книга «Маркетер», как и предыдущий сборник рассказов Олега Сенцова «Жизня», двуязычная: кроме оригинальных текстов на русском языке, содержит и их перевод на русский, который сделал писатель и переводчик Сергей Осока. Обе книги вышли в «Издательстве Старого Льва».

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Лауреат Премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, Премии Американского ПЕН имени Барбары Голдсмит «Свобода писать», Национальной премии Украины имени Т. Шевченко.

Был незаконно арестант Российской Федерацией в мае 2014 года и приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы. 7 сентября 2019 года был освобожден и вернулся в Украину.

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