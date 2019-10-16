Об этом сообщается на сайте "ЛитАкцент".

"14 октября 2019 года в 18:50 не стало Панченко Владимира Евгеньевича", - говорится в сообщении.

Украинский ПЕН также откликнулся на эту печальную весть. "Тяжелая новость для ПЕН-сообщества. Не стало выдающегося литературоведа, писателя, профессора Киево-Могилянской академии, нашего коллеги, друга и учителя Владимира Панченко", - говорится в заметке PEN Ukraine в Facebook.

Писатель Михаил Слабошпицкий в Facebook отметил, что все книги Панченко "очень похожи на него - они умные, литературно артистические и за каждой, как и за ним лично, угадывается целая библиотека".

"Он мужественно шел до конца своих дней, все зная наперед. Только несколько раз грустно обмолвился о том, что сейчас вышел на особую творческую «форму», и у него было много оригинальных замыслов", - написал Слабошпицкий.

Владимир Панченко родился 2 сентября 1954 года в селе Демидовка Одесской области. Автор ряда статей, монографий, учебников на литературную и историческую тематику, доктор филологических наук, член Национального союза писателей Украины, член Украинского ПЕН, народный депутат Украины I созыва. Имел звание заслуженного деятеля науки и техники Украины.

В 1995 году он стал лауреатом премии имени Владимира Винниченко Украинского фонда культуры, в 1996-м - лауреатом литературной премии «Благовест», в 1998-м - лауреатом литературной премии имени Александра Белецкого, в 2016-м - лауреатом литературной премии им.Евгения Маланюка.

В апреле 2018-го появилось сообщение о болезни Панченко. Его жена Людмила собирала средства на операцию и лечение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира