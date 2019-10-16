16 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Умер украинский писатель и литературовед Владимир Панченко • Сенцов презентовал автобиографическую книгу "Маркетер" • АМКУ оштрафовал две компании Ахметова • Бабье лето - в разгаре: украинцам обещают до +23° и ни капли дождя • "Бабье лето" в Киеве уже установило два рекорда • В Киеве на две ночи закроют Дарницкую площадь для транспорта • Украина сегодня будет одной из самых теплых стран Европывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, Сирия, Турция, курды. 16 октября 111война, Сирия, Турция, курды. 15 жовтня тривали запеклі бої між загонами сирійської опозиції, які підтримують турецьку армію, та курдськими бійцями в прикордонному місті Рас-аль-Айн. Американські військові залишили ще дві бази, які були розташовані в районі сирійського населеного пункту Дадат, неподалік від міста Манбідж. Сирійська армія встановила повний контроль над Дадатом і Манбіджем. Жителі міста Манбідж розмахують сирійськими прапорами, вітаючи прихід в місто урядових сил Сирії. Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила, що запроваджує санкції, щоб стримати вторгнення Туреччини у північну Сирію. Тим часом Туреччина просуває наступ у Сирії, незважаючи на санкції. Військові Туреччини обстрілюють ракетами Рас-аль-Айн. Турецька артилерія веде вогонь по позиціях курдської міліції на півночі Сирії. Турецький Червоний Півмісяць надає допомогу жителям у сирійському прикордонному містечку Тель-Аб'яд. (Відео Reuters) Фоторепортажи Популярные теги зима, военная техника, выставки, праздники, общество, акции, фотографы, технологии, фотоконкурсы, культура, политика, фотоподборки, катастрофы, знаменитости, церковь, портрет, мир, туризм, протесты, автомобили, бизнес, полиция, марш, Россия, авиация, Одесса, ЗСУ, спорт, аннексия Крыма, животные, живопись, война, соревнования, НАТО, Саакашвили, природа, город, Путин, Шахтер, Львів, музыка, АТО, солдат, корабли, дизайн, парады, Дмитрий Дятлов, мода, юмор, стихийные бедствия, традиции, #Євромайдан, оккупация, заводы, женщины, досуг, Карпаты, Александр Зубко, транспорт, Динамо, Майдан, футбол, выборы, Нацгвардия, дети, экология, вера, милиция, люди, столкновения, Донбасс, путешествия, США, мотоциклы, учения, беспорядки, кошки, архитектура, Киев, Верховная Рада, ВМС, политики, пейзажи, тест-драйв, Сергей Смоленцев, Львов, Порошенко, фотопроект, самолеты, ВСУ, уикенд, цирк, суд, концерты, джаз, фестивали, история, фотография, искусство, митинги Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис зима, военная техника, выставки, праздники, общество, акции, фотографы, технологии, фотоконкурсы, культура, политика, фотоподборки, катастрофы, знаменитости, церковь, портрет, мир, туризм, протесты, автомобили, бизнес, полиция, марш, Россия, авиация, Одесса, ЗСУ, спорт, аннексия Крыма, животные, живопись, война, соревнования, НАТО, Саакашвили, природа, город, Путин, Шахтер, Львів, музыка, АТО, солдат, корабли, дизайн, парады, Дмитрий Дятлов, мода, юмор, стихийные бедствия, традиции, #Євромайдан, оккупация, заводы, женщины, досуг, Карпаты, Александр Зубко, транспорт, Динамо, Майдан, футбол, выборы, Нацгвардия, дети, экология, вера, милиция, люди, столкновения, Донбасс, путешествия, США, мотоциклы, учения, беспорядки, кошки, архитектура, Киев, Верховная Рада, ВМС, политики, пейзажи, тест-драйв, Сергей Смоленцев, Львов, Порошенко, фотопроект, самолеты, ВСУ, уикенд, цирк, суд, концерты, джаз, фестивали, история, фотография, искусство, митингиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 15 жовтня тривали запеклі бої між загонами сирійської опозиції, які підтримують турецьку армію, та курдськими бійцями в прикордонному місті Рас-аль-Айн. Американські військові залишили ще дві бази, які були розташовані в районі сирійського населеного пункту Дадат, неподалік від міста Манбідж. Сирійська армія встановила повний контроль над Дадатом і Манбіджем. Жителі міста Манбідж розмахують сирійськими прапорами, вітаючи прихід в місто урядових сил Сирії. Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила, що запроваджує санкції, щоб стримати вторгнення Туреччини у північну Сирію. Тим часом Туреччина просуває наступ у Сирії, незважаючи на санкції. Військові Туреччини обстрілюють ракетами Рас-аль-Айн. Турецька артилерія веде вогонь по позиціях курдської міліції на півночі Сирії. Турецький Червоний Півмісяць надає допомогу жителям у сирійському прикордонному містечку Тель-Аб'яд. (Відео Reuters) 16.10.2019



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