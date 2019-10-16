 У Рябошапки взялись за крупные хищения в "оборонке" — НАБУ передали три дела - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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У Рябошапки взялись за крупные хищения в "оборонке" — НАБУ передали три дела
16.10.2019 12:23
Генеральная прокуратура Украины начала три уголовных производства по фактам хищения бюджетных средств в отдельно крупных размерах в оборонной отрасли.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральная прокуратура Украины начала ряд уголовных производств по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенных в отдельно крупных размерах) в преступлениях в оборонной сфере", - говорится в сообщении

В частности, как отмечается, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чновниками вместе с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Кроме того, сообщили в ГПУ, в Единый список досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба", а также начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам.

"Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины", - добавили в Генпрокуратуре.

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