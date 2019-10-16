Массовые протесты в Барселоне переросли в столкновения с полицией

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Reuters также сообщает, что протестующие подожгли мусорные контейнеры и картон на центральных улицах Барселоны. Также они пытались соорудить в центре города баррикады и били витрины магазинов, добавляет El Pais. В полиции сообщили, что три человека были задержаны возле местной штаб-квартиры испанского правительства. Полиция применила против протестующих дубинки, когда участники акции попытались прорвать установленный полицией забор. По данным El Pais, во второй день протестов арестовали не менее 25 человек, по меньшей мере 74 получили ранения различной степени тяжести. По данным издания, в протестных акциях приняли участие десятки тысяч человек. В частности, в Барселоне в митинге приняли участие порядка 40 тысяч человек.

Основные события происходили в Барселоне и Жироне. Также протестующие вышли на улицы Таррагоны, Льейды и Сабаделя. По данным El Mundo, на улицы Жироны вышли около 9 тыс. человек. В целом, как отмечает издание, здесь протесты проходили в мирном ключе, однако некоторые митингующие бросали различные предметы в полицейские кордоны. В Таррагоне около 500 протестующих забросали административное здание шариками с краской и другими предметами. Полицейские открыли по ним огонь пластиковыми пулями.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения - 13 лет - получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориоль Жункерас – за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. После этого протестующие, несогласные с приговором суда для лидеров каталонских сепаратистов, отправились в направлении аэропорта Эль-Прат в Барселоне с целью его блокады. На следующий день работа аэропорта была разблокирована. Фоторепортажи Популярные теги мир, Львів, военная техника, ВСУ, тест-драйв, дети, США, традиции, милиция, Дмитрий Дятлов, Саакашвили, политика, авиация, стихийные бедствия, вера, Россия, самолеты, общество, экология, люди, транспорт, учения, архитектура, #Євромайдан, выставки, фестивали, юмор, уикенд, праздники, солдат, фотоподборки, технологии, Донбасс, фотопроект, Киев, дизайн, соревнования, бизнес, музыка, парады, Верховная Рада, Сергей Смоленцев, живопись, церковь, ВМС, суд, животные, зима, корабли, война, цирк, путешествия, заводы, полиция, АТО, митинги, беспорядки, искусство, мода, протесты, спорт, город, столкновения, фотографы, история, природа, Львов, политики, выборы, марш, Александр Зубко, концерты, автомобили, оккупация, аннексия Крыма, Шахтер, фотоконкурсы, кошки, Порошенко, джаз, мотоциклы, футбол, акции, Карпаты, пейзажи, культура, досуг, катастрофы, НАТО, Нацгвардия, Одесса, портрет, фотография, ЗСУ, Путин, Динамо, знаменитости, женщины, туризм, Майдан Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис мир, Львів, военная техника, ВСУ, тест-драйв, дети, США, традиции, милиция, Дмитрий Дятлов, Саакашвили, политика, авиация, стихийные бедствия, вера, Россия, самолеты, общество, экология, люди, транспорт, учения, архитектура, #Євромайдан, выставки, фестивали, юмор, уикенд, праздники, солдат, фотоподборки, технологии, Донбасс, фотопроект, Киев, дизайн, соревнования, бизнес, музыка, парады, Верховная Рада, Сергей Смоленцев, живопись, церковь, ВМС, суд, животные, зима, корабли, война, цирк, путешествия, заводы, полиция, АТО, митинги, беспорядки, искусство, мода, протесты, спорт, город, столкновения, фотографы, история, природа, Львов, политики, выборы, марш, Александр Зубко, концерты, автомобили, оккупация, аннексия Крыма, Шахтер, фотоконкурсы, кошки, Порошенко, джаз, мотоциклы, футбол, акции, Карпаты, пейзажи, культура, досуг, катастрофы, НАТО, Нацгвардия, Одесса, портрет, фотография, ЗСУ, Путин, Динамо, знаменитости, женщины, туризм, МайданВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи УНІАН, Reuters Барселона, Испания 16.10.2019



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