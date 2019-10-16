Чем полезны бобовые?

1. Тормозят процессы старения

В бобовых, как и в вине, содержится ресвератроп, предотвращающий повреждение ДНК и раннее старение. Черные бобы и чечевица содержат его больше остальных, и прибавлять эти виды бобовых в свой рацион более чем разумно.

2. Обладают антиоскидантными свойствами

К списку продуктов, способных снизить влияние свободных радикалов на клетки нашего организма, относятся и бобовые. В них антиоксидантов содержится иногда даже больше, чем в зеленом чае, чернике, куркуме и гранате. Самыми ценными источниками антиоксидантов считаются зеленые бобы мунг и адзуки.

3. Снижают кровяное давление

В этой области было проведено немало исследований, согласно которым ученые пришли к выводу, что бобовые помогают нормализовать кровяное давление. В процессе изучения были выделены лидеры в этом направлении: белая фасоль нэви, пинто, северная фасоль, горох и черные бобы.

4. Предупреждают рак

Из-за антиоксидантных свойств бобовых они также относятся к продуктам, которые предотвращают образование онкологических опухолей. Экстракт IP6 в составе обычной фасоли не просто помогает предупредить развитие рака молочных желез, печени, толстой кишки, простаты и желудка, но и активно изучается учеными в качестве возможного лекарства от этой болезни.

5. Снижают холестерин

Бобовые на 25 процентов снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний – довольно только одной порции в день. Все дело в том, что бобовые содержат вещества, разбавляющие вредное воздействие липопротеинов низкой плотности — одних из основных переносчиков холестерина в крови.

6. Уменьшают тягу к сладкому

Горох и другие бобовые способны эффективно снизить тягу человека к сладкой и вредной пище. Ученые провели исследование, в ходе которого испытуемым на протяжении месяца давали по 120 грамм гороха в день. К концу срока участники начали есть меньше снэков и мучных изделий, у них улучшилось пищеварение и настроение в целом.

7. Сжигают жир

Ученые пришли к выводу, что бобовые способствуют сжиганию жировых отложений. Мужчины, принимавшие участие в опыте, ели бобовые и худели лучше тех, кто бобовые не употреблял. Также у них снизился холестерин, нормализовалось давление и повысилась работоспособность.

8. Улучшают кишечную флору

Микрофлора кишечника – это и наш иммунитет, и пищеварение, и быстрая регенерация кожи. Этому органу необходимы бактерии, производящие короткие цепочки жиров, которые обволакивают слизистые. Бобовые способствуют нормализации микрофлоры из-за содержащихся в них полезных веществ.

9. Борются с грибком

В процессе пищеварения в теле начинают накапливаться кишечные дрожжи, ослабляющие иммунную систему и вырабатывающие токсины. Добавив в меню горох или фасоль, можно избавить себя от грибков и предупредить очаги инфекций.

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