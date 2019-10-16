Как с помощью питания улучшить состояние своей пищеварительной системы, какие продукты должны быть в рационе?

Бананы

Бананы – лучший десерт для всех, кто страдает от дискинезии желчевыводящих путей или холецистита. Структура этого фрукта – клетчатка, которая мягко обволакивает слизистую желудка, не вызывая боли и дискомфорта.

Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты – источник лактобактерий. Они помогают налаживать микрофлору в кишечнике и делают желудок не таким восприимчивым к раздражающим продуктам. Кисломолочные продукты содержат аминокислоты, которые легко усваиваются, а также белок.

Овсяная крупа

Именно эту крупу назначают диетологи при проблемах с желудком и кишечником. Овсянка помогает при вздутии и болях в области живота, предупреждает риск возникновения гастрита и язвенной болезни. Овсянка также мягко стимулирует кишечник и помогает организму избавиться от шлаков и токсинов.

Бобовые

Бобовые считаются тяжелым продуктом, вызывающим вздутие живота. На самом деле, именно бобовые – враг изжоги, они нейтрализуют кислоту, которая разъедает нежную слизистую желудка и пищевода. Бобовые – источник клетчатки, необходимой для нормального пищеварения.

Коричневый рис

Коричневый рис не проходит дополнительную очистку и сохраняет оболочку, которая помогает справиться с недомоганиями кишечника. Она обладает обволакивающим действием и помогает выводить из организма вредные вещества. Коричневый рис не содержит глютена — вещества, которое многие ученые считают губительным для нашего кишечника.

Мед

Мед – лекарство от множества недугов. Его полезные свойства трудно недооценить. При гастрите и язве рекомендуется есть мед за 2 часа до еды – он уменьшает выделение желудочного сока, что помогает людям с повышенной кислотностью чувствовать себя лучше. А вот чайная ложка меда непосредственно перед едой напротив стимулирует выделение желудочного сока и способствует лучшему пищеварению.

Льняные семена

Семена льна способствуют регенерации тканей, ускоряют процесс заживления язв, помогают нормализовать перистальтику кишечника, снижают уровень кислотности желудочного сока. Масло этих семян оказывает обволакивающее действие на слизистую оболочку желудка. Только перед едой семена следует растолочь – так они принесут максимум пользы.

Сухофрукты

Сухофрукты, особенно чернослив, содержат много клетчатки, которая положительно влияет на работу только желудочно-кишечного тракта. Чернослив еще и усиливает перистальтику кишечника, помогая ему освободиться от шлаков.

Квашеная капуста

Сырая капуста для желудка тяжелый продукт, а вот квашеная имеет более мягкую структуру и содержит полезные молочные кислоты, которые помогают поддерживать микрофлору кишечника и бороться с вредными вирусами и бактериями.

Шпинат

Листья шпината – источник жирных кислот, которые помогают предупредить такие заболевания, как гастрит или язва. Шпинат нормализует работу кишечника и мягко стимулирует его работу.

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