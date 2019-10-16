РФ вернет Крым в состав Украины только в одном случае - Украина должна будет войти в состав России. Такое циничное заявление сделал российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Цеков открыто поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. Он также заявил, что «никаких шансов вернуть Крым у Украины нет».

«Есть очень быстрый и настоящий метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей», - заявил ученик Путина.

Цеков также заявил, что крымчане сами не хотят возвращаться в Украину.

«Им лучше в составе оккупантов. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», - добавил он.

Напомним, РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате. В Кремле «внимательно ознакомились с основными высказываниями» президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира